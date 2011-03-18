-JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 405'E YÜKSELDİ TOKYO (A.A) - 18.03.2011 - J aponya'nın kuzeydoğusunu 11 Mart tarihinde vuran 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide, 16 bin 600'den fazla kişinin ya hayatını kaybettiği ya kayıp olduğu bildirildi. Polisin bugün açıkladığı son resmi bilançoya göre, yüzyılın en büyük felaketlerinden birini yaşayan Japonya'da 6 bin 405 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 409 kişi de yaralandı. Felaket sırasında, 10 bin 259 kişi de kayboldu. Daha önce önceki bilançoda, 5 bin 178 kişinin yaşamını yitirdiğini , 8 bin 606 kişinin kayıp olduğunu ve 2 bin 285 kişinin de yaralandığı belirtilmişti. Japon yetkililer, ölü sayısının artabileceğini ifade ediyor.