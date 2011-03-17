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Dünya

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ TOKYO (A.A)

17 Mart 2011 10:06

-JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ TOKYO (A.A) - 17.03.2011 - Japonya'nın kuzeydoğusunu 11 mart tarihinde vuran 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide, 5 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polisin bugün açıkladığı son resmi bilançoya göre,  yüzyılın en büyük felaketlerinden birini yaşayan Japonya'da, 5 bin 178  kişi yaşamını yitirdi , 8 bin 606 kişi kayıp ve 2 bin 285 kişi de yaralı. Bilanço, 88 binden fazla ev ve binanın tamamiyle yıkıldığını ya da kısmen harab olduğunu gösteriyor. Daha önce önceki bilançoda, 4 bin 314 kişinin öldüğü, 2 bin 282 kişinin yaralandığı ve 8 bin 606 kişinin de kaybolduğu belirtilmişti. Yetkililer, felaketin bilançosunun daha da ağırlaşabileceğini ifade ediyorlar.

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