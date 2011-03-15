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Dünya

Japonya'da ölü sayısı 3 bini aştı, 20 bine ulaşabilir

Japonya'da yetkililer, ülkeyi geçen cuma vuran deprem ve tsunami felaketinde teyit edilen ölü sayısının 3 bin 373 olduğunu, 6 bin 746 kişinin kayıp olduğunu açıkladılar.

15 Mart 2011 02:00

T24 - Japonya'da yetkililer, ülkeyi geçen cuma vuran deprem ve tsunami felaketinde teyit edilen ölü sayısının 3 bin 373 olduğunu, 6 bin 746 kişinin kayıp olduğunu açıkladılar.


Ulusal polis teşkilatının açıkladığı geçici rakamlara göre, felakette bin 897 kişi de yaralandı.


Kimlikleri belirlenen kurbanların sayısını açıklayan yetkililer, kayıpların da eklenmesiyle bilançonun 10 bin ölüyü aşmasını bekliyorlar.


Kuzeydoğudaki Miyagi vilayetinin emniyet müdürü, felaketten en çok etkilenen yerlerden biri olan ve Sendai kentinin bulunduğu bu bölgede, ölü sayısının 10 bini geçeceğinden emin olduğunu kaydetti.

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