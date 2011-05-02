-JAPONYA'DA OLAĞANÜSTÜ BÜTÇEYE ONAY TOKYO (A.A) - 02.05.2011 - Japon Hükümeti, 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin telafisinde kullanılmak üzere hükümetin hazırladığı 48,9 milyar dolar (4 trilyon yen) tutarındaki olağanüstü bütçe tasarısını onayladı. Olağanüstü bütçenin, deprem ve tsunamide oluşan enkazın kaldırılması, altyapının restore edilmesi, deprem ve tsunamiden etkilenen işletmelerin zararının giderilmesi ve 100 binden fazla kişinin barınması için oluşturulacak geçici konut ihtiyacını karşılamak için kullanılacağı ifade ediliyor. Bütçenin 2,5 trilyon yeninin emeklilik fonlarından finanse edileceği kaydediliyor. Ülkede ayrıca vergi artışları da gündemde. Daha fazla tahvil satmayacağını bildiren Hükümet, ülkenin yeniden inşasının yaklaşık 25 trilyon yene mal olacağı öngörüsünde bulunuyor. Japonya, halihazırda ekonomisinin yaklaşık iki katına denk gelen bir borç yüküne sahip bulunuyor. Japonya'da 11 Martta meydana gelen deprem ve tsunamide 27 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ya da kaybolduğu belirtiliyor. Felaket sonucunda ülkenin kuzey doğusunda altyapı da büyük oranda zarar gördü.