-JAPONYA'DA NÜKLEER TEHLİKE TOKYO (A.A) - 13.03.2011 - Japonya hükümet sözcüsü Yukio Edano, deprem ve tsunaminin en fazla yıkıma yol açtığı ülkenin kuzeydoğusundaki nükleer elektrik santralinde bir reaktörde daha patlama olabileceği uyarısında bulundu. Edano, Fukuşima Daiçi nükleer tesisinin 3 nolu ünitesinde hidrojen patlaması olabileceğini bildirdi. Aynı tesisin bir başka reaktöründe, içine deniz suyu katarak nükleer erimeyi önleme çabaları sırasında patlama olmuştu. Tedbir olarak bölgeden 170 binden fazla kişi tahliye edilirken, hükümet, şimdiye kadar çevreye yayılan radyoaktivitenin çok olmadığı ve halk sağlığını tehdit etmediği ısrarını sürdürüyor. -ATACANLI: O HABERLER BİZE UMUT VERDİ- Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Sermet Atacanlı, Japonya'da deprem ve tsunami olan bölgede yaşayan Türk vatandaşlarından dolaylı olarak haber aldıklarını, "o haberlerin kendilerine umut verdiğini" söyledi. Tokyo, Osaka ve Nagoya gibi büyük şehirlerde hayatın büyük ölçüde normale döndüğünü kaydeden Atacanlı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fakat kuzeyde, tsunaminin vurduğu Miyagi gibi eyaletlerde ne yazık ki bir felaket yaşanıyor. Bu bölgede 20-25 civarında vatandaşımız olduğunu biliyoruz. Bunlara ilk günden itibaren ulaşmaya çalıştık. İlk gün zorlandık, malum cep telefonu şebekesi bloke oldu. Fakat o bölgeye yakın oturan vatandaşlarımız aracılığıyla dolaylı olarak haberler aldık. O haberler bize umut verdi." Büyükelçi Atacanlı, Kızılay, AKUT ve diğer sivil toplum kuruluşlarından ekiplerin Japonya'ya geldiğini, bazılarının bölgeye doğru harekete geçtiğini ifade etti. Miyagi eyaletiyle Tokyo'nun coğrafi olarak ortasındaki bir nükleer santralde bir problem olduğunu belirten Atacanlı, "Depremle beraber bu santraldeki reaktörlerden bir tanesinin soğutma sistemleri devre dışı kalmış. Bu durum bir reaktör için en vahim gelişmelerden bir tanesi. Aksi taktirde ısınma oluyor ve nükleer sızıntı, nükleer tehlikeler ortaya çıkıyor" dedi.