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Dünya

JAPONYA'DA NÜKLEER TEHLİKE SÜRÜYOR TOKYO (A.A)

14 Mart 2011 20:17

-JAPONYA'DA NÜKLEER TEHLİKE SÜRÜYOR TOKYO (A.A) - 14.03.2011 - Yüzyılın en büyük depremlerinden birinde zarar gören Japonya'daki Fukuşima 1 nükleer santralinin 2 numaralı reaktöründe su seviyesinin yeniden düştüğü ve yakıt çubuklarının soğutulamadığı bildirildi. Japon medyasında yer alan haberlere göre, santrali işleten Tokyo Elektrik Şirketi (Tepco), yakıt çubuklarını soğutmaya yarayan su seviyesinin, sıcaklığın yükselmesine bağlı buharlaşma yüzünden yeniden düştüğünü ve yakıt çubuklarının ortaya çıktığını açıkladı. Yakıt çubukları soğutulamazsa, birbirleriyle füzyona girme ve reaktörün kalbine zarar verme riski bulunuyor. Tepco ekipleri ve yetkililer, böyle tehlikeli bir durumu kesinkes önlemeye çalışıyorlar. Tepco, daha önce reaktörü deniz suyuyla soğutmayı ve susuz kalan yakıt çubuklarının yarısına kadar su basmayı başarmıştı.

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