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Dünya

JAPONYA'DA NÜKLEER TEHLİKE SÜRÜYOR OSAKA (A.A)

28 Mart 2011 13:07

-JAPONYA'DA NÜKLEER TEHLİKE SÜRÜYOR OSAKA (A.A) - 28.03.2011 - Japon Nükleer Güvenlik Ajansı, ülkenin kuzeydoğusunda deprem ve tsunamiden zarar gören Fukuşima nükleer santralinin 5 ve 6 numaralı reaktörlerine 30 metre mesafede denizden alınan örneklerde iyot seviyesinin normların 1150 kat fazla olduğu saptandı. Ajans açıklamasında, şimdiye kadar testlerin santralin güneyinde, depremden en fazla zarar gören 1 ve 4 numaralı reaktörlerin çıkışında yapıldığı, burada dün itibarıyla iyot seviyesinin 131 olduğu, bunun da normalin yaklaşık 2 bin kat fazlası anlamına geldiği belirtildi. Bu arada, Japon hükümeti, Fukuşima'daki nükleer santralden çıkan sudaki radyoaktivitenin normalin 10 milyon katı olduğunu açıklayan Tepco şirketinin bu yanlışının ''kabul edilemez'' olduğunu söyledi. Sözcü Yukio Edano, santralde çalışan insanların yorgunluğunun bu yanlışı açıklamaya yardımcı olabileceğini ama yine de radyoaktiviteyi ölçmenin güvenliği sağlamakta esas olduğunu ve bu yüzden de bu tür yanlışlıkların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

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