Japonya'da nükleer sızıntı alarmı!

T24 - Japonya'da 8,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ve ardından oluşan tsunamide yaklaşık 400 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Fukuşima nükleer santralinde yükselen basıncı azaltmak için radyoaktif buhar salınacağı açıklandı.







8,9'luk depremin ardından dünyanın birçok bölgesi sallandı. Kırmızı bölgeler depremin yoğun olduğu yerleri gösteriyor.



Japonya'nın kuzeyinde 8,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami yaşanmaya başladı...



Japonya’da, 8,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye saati ile sabah 07.46'da meydana gelen depremin yerin 24 km. altında meydana geldiği ve merkez üssünün Tokyo'nun 380 km kuzeydoğusu olduğu açıklandı. Yaklaşık 2 bin 100 km. uzunluğundaki sahil şeridi üzerindeki onlarca şehir depremden etkilendi.



En büyük hasarsa kuzeydoğudaki Miyagi bölgesi ve özellikle Sendai kentinde yaşandı. Sendai, 10 metre büyüklüğe varan dalgaların altında kalırken, dalgalar çekilince plajda yaklaşık 300 kişinin cesedine ulaşıldı. Kentte şimdiye dek 60-70 bin kişi tahliye edildi. Afette ayrıca 110 kişinin daha öldüğünü belirten yetkililer, 544 kişinin de yaralandığını söyledi.



Miyagi bölgesinde deprem ve tsunaminin ardından şimdi de geniş çaplı yangınlar yaşanıyor. Özellikle hava karardıktan sonra yangınların büyüklüğü gözler önüne serildi.





GEMİLER DALGALARA KAPILDI



Reuters haber ajansı en az 100 kişiyi taşıyan bir geminin ülkenin kuzeydoğusunda tsunami sularına kapıldığını açıkladı. AP haber ajansı da Japon sahil güvenliğinin içinde 80 kişinin bulunduğu bir gemiyi aradığını duyurdu.



Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerde de tsunami alarmı verildi.





'RADYOAKTİF BUHAR BIRAKILACAK'







Deprem nükleer santralleri de tehdit ediyor. Japonya'yı sarsan depremde soğutma sisteminde hasar meydana gelen Fukuşima nükleer santralinin 1 nolu reaktöründeki basıncın yükseldiği bildirildi.



Japonya'nın Nükleer Güvenlik Ajansı, Fukuşima'nın 1 numaralı reaktöründeki basıncın normal seviyenin 1,5 katına çıktığını açıkladı.



Basıncı azaltmak için bir miktar radyoaktif buharın salınacağını belirten ajans yetkilileri, buharın içindeki radyoaktif elementlerin doğayı ve insan sağlığını etkilemeyeceğini de kaydetti.



Japonya'yı vuran 8,9 büyüklüğündeki depremin ardından, hükümet Fukuşima'daki nükleer santralin soğutma sisteminde arıza oluştuğunu ilan etmiş ve binlerce kişinin bölgeden tahliye edilmesi emri verilmişti.



Dünya Nükleer Birliği, nükleer santraldeki durumun kontrol altında olduğunun anlaşıldığını belirtirken, ABD de santrale soğutma malzemeleri gönderdiğini açıklamıştı.





ONAGAWA NÜKLEER SANTRALİNDE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ



Kuzeydoğu Japonya'daki Onagawa nükleer santralinde yangın çıktı. Ana reaktörden ayrı bir alandaki türbinlerinde meydana gelen yangın tamamen söndürüldü. Japon hükümeti adına açıklama yapan kabine sekreteri Yukio Edano reaktörde sızıntının oluşmadığı açıkladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu da Japonya'dan nükleer santraller ve santrallerdeki soğutma sistemleri hakkında bilgi aldığını açıkladı.





LİMANLAR KAPATILDI



Reuter haber ajansı şiddetli depremin ardından Japonya'daki tüm limanların kapatıldığını duyurdu. Ülkenin kuzeyine yapılan hızlı tren seferleri durduruldu. Kısa sürelik elektrik kesintisinden sonra başkent Tokyo'ya elektrik verilirken kuzey bölgelerinde 4 milyon kişinin elektriği kesildi. Ülke çapında ise iletişimde zaman zaman aksaklıklar yaşandı.





BARAJ YIKILDI



Fukişima bölgesinde de bir baraj yıkıldı. Çok sayıda ev baraj suları altında kaldı.

Japon televizyonları 80 bin ton yük taşıyan bir geminin battığını duyurdu. Ülkenin kuzeydoğusunda aralarında bir petrol rafinerisi de olmak üzere pek çok binada yangın çıktı.





JAPONYA BAŞBAKANI: HASAR BÜYÜK



Japonya Başbakanı Naoto Kan ise depremden sonra yaptığı açıklamada özellikle ülkenin kuzeyinde büyük hasar meydana geldiğini açıkladı. Hükümet sözcüsü Yukio Edano da deprem bölgesine askerlerin sefkedildiğini açıkladı. İlk aşamada 8 askeri uçak deprem bölgesine gönderildi.





7.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI



Şimdiye kadar kaydedilen en büyük beşinci depremin ardından şiddetli artçılar meydana geldi. Deprem sonrasındaki ilk 3 saat içinde en büyüğü 7.1 şiddetinde olmak üzere 17 artçı artçı şok meydana geldi.





Japonya'da çarşamba günü 7.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.





BİRLEŞMİŞ MİLETLER HAZIR



Birleşmiş Milletler de, 30 uluslararası arama kurtarma ekibibnin hazır olduğunu ve talep halinde Japonya'ya gidebileceğini açıkladı.



BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) Elisabeth Byrs, İsviçre'nin Cenevre kentinde basına yaptığı açıklamada, ''Bunun gibi olağanüstü durumlar için hazır durumdayız. 30 uluslararası arama ve kurtarma ekibi alarm durumunda, gelişmeleri izliyoruz ve gerekli olduğunda destek vermeye hazırız'' dedi.



Olağanüstü durumlarda felaketzedeleri bulmak ve tedavi etmek amacıyla görev yapan BM afet değerlendirme ve koordinasyon ekipleri sağlık birimi ve özel eğitimli köpeklerden oluşuyor.









