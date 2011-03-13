-JAPONYA'DA NÜKLEER SANTRALDE ACİL DURUM VİYANA (A.A) - 13.03.2011 - Şiddetli depremin vurduğu Japonya'da Onagawa nükleer santralinde acil durum ilan edildiği bildirildi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan (UAEK) yapılan açıklamada, santralde yüksek radyoaktivite saptandığı belirtildi. Açıklamada, Japon yetkililerin, UAEK'a santraldeki durumla ilgili bilgi verdiği, Onawaga'daki 3 reaktörün ''kontrol altında'' bulunduğu bilgisini ilettiği ifade edildi. UAEK, ''Japon yetkililer radyasyonun kaynağını saptamaya çalışıyor'' açıklamasında da bulundu.