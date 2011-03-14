Japonya'da nükleer santralde 2. patlama: 3 yaralı 7 kişi kayıp

T24 - Japonya'da Fukuşima nükleer santralinde meydana gelen 2. hidrojen patlamasında 3 kişinin yaralandığı, 7 kişinin kaybolduğu bildirildi. Japonya'nın kuzeydoğusu için verilen tsunami alarmı kaldırıldı. Japonya Merkez Bankası (BoJ) ülke tarihinin en şiddetli depreminden sonra finansal piyasalardaki istikrarı korumak için toplamda 21.8 trilyon yen (265 milyar dolar) tutarında likidite sağlayacağını açıkladı.







Tokyo Elektrik Şirketi, Fukuşima'da Daiçi reaktörünün 3 numaralı biriminde meydana gelen patlamada, 3 kişinin yaralandığını, 7 kişinin kaybolduğunu açıkladı.





Üç numaralı birimde, cumartesi günü meydana 1 numaralı birimde meydana gelen patlama nedeniyle basıncın artmasıyla bir patlamaya olası gözüyle bakılıyordu.





Bölgeden 180 binden fazla kişi tahliye edilmişti.







Radyasyon Amerikalıları da korkuttu





ABD, yüzyılın en büyük depremlerinden birinde zarar gören Fukuşima nükleer santralinde düşük seviyede radyasyon tespit edilmesinin ardından bölgedeki gemilerini tedricen geri çekti.





160 kilometre açıkta demirlemiş uçak gemisi Ronald Reagan radyasyon tespit etti. Ancak 7. Filo'dan yapılan açıklamada, radyasyon seviyesinin geçen ay ölçülenle aşağı yukarı aynı oranda olduğu, ancak durumun çok yakından izlenmesi gerektiği bildirildi.





Açıklamada, radyasyonun nükleer santralden salınan buhar ve duman bulutundan kaynaklandığı belirtildi.





Cuma günkü deprem ve tsunamiden bu yana santralde iki patlama meydana gelmişti.





Depreme en yakın ana ada Honşu'nun Miyagi bölgesi Sendai kentindeki hastanede hastalar üç gündür aç susuz durumda bekliyor.





Sendai yakınındaki Takajo kentinde bulunan Senen hastanesini deprem kısmen yıktı. İlaç bölümleri ve mutfaklar, çöken birinci kattaydı.





Bir akaryakıt kurumu yaşlılara ve hastalara günde iki kase pirinçle bir şişe su verebildi.





Bu arada Japon hükümeti, Fukuşima nükleer santralinin 3 numaralı biriminde meydana gelen patlamada biri ağır 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralananlardan dördünün askeri personelden, diğerlerinin ise santralde çalışan işçiler olduğu bildirildi.







Tsunami alarmı kaldırıldı





Japonya'nın kuzeydoğusu için verilen tsunami alarmı kaldırıldı.

Fukuşima bölgesinden bir yetkili, ''Şimdilik tsunami endişesi yok, ama halka ihtiyatlı olmaları çağrıları yapmaya devam ediyoruz'' dedi.





Daha kuzeydeki Aomori bölgesindeki Hachinoe limanı yetkilileri de 13 bin kişinin tahliye emrinin kaldırıldığını belirtildi.





Japon askerleri ve yetkilileri, Soma kentinde bu sabah çalan sirenlerle ikinci bir tsunaminin bölgeyi vurabileceği uyarısında bulunmuş ve halka yüksek yerlere çıkmaları emri verilmişti.







Muhafaza kazanı zarar görmedi





Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Japonya'nın, Fukuşima nükleer santralinde meydana gelen hidrojen patlamasının ana muhafaza kazanına zarar vermediğini bildirdiğini duyurdu.





UAEK'den yapılan açıklamada, "Reaktör binası patladı ancak ana muhafaza kazanı zarar görmedi. 3 numaralı birimin kontrol odası faaliyette" denildi.







Radyasyon seviyesi kontrol altında





Fukuşima Daiçi reaktörünün 3 numaralı biriminde radyasyon seviyesinin yasal seviyede olduğu bildirildi.





Tokyo Elektrik Şirketi, 3 numaralı birimdeki radyasyon seviyesinin 10,65 mSv olduğunu belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, bu oranın, nükleer santralin hukuki olarak hükümete bir rapor sunmaya mecbur olduğu 500 mSv'nin çok altında olduğu da kaydedildi.





Bu arada, Fukuşima 1 santralindeki 2 numaralı reaktörün soğutma sisteminin arızalandığı bildirildi.





Jiji haber ajansının Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi TEPCO'ya dayanarak verdiği haberde, reaktördeki soğutma sisteminde arıza olduğu kaydedildi.







Miyagi sahillerinde 2 bin ceset bulundu





Japonya'yı geçen cuma günü vuran 8,9 büyüklüğünde deprem ve tsunaminin ardından Miyagi sahillerinde 2 bin kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.





Japonya Merkez Bankası'ndan 265 milyar dolarlık tarihi hamle





Japonya Merkez Bankası (BoJ) ülke tarihinin en şiddetli depreminden sonra finansal piyasalardaki istikrarı korumak için toplamda 21.8 trilyon yen (265 milyar dolar) tutarında likidite sağlayacağını açıkladı.



Boj tarihinin en büyük likidite operasyonu olduğu belirtilen hamle çerçevesinde Banka, ilk etapta 15 trilyon yen ardından da iki gün içerisinde 6.8 trilyon yen tutarında kaynak sağlanacağı açıkladı.





Boj'un hamlesi bugün toplanacak para politikası kurulu toplantısı öncesinde borsaların sert şekilde değer kaybettiği bir süreçte geldi.





Japon Nikkei 225 Endeksi günü yüzde 6.2 düşüşle kapatırken, nispeten küçük işletmelerin hisselerinin de kote olduğu Topix Endeksi'ndeki kayıp ise yüzde 7.5 oldu.





Daha da artırılabilir



Bir merkez bankası yetkilisi, BoJ'un çok hızlı şekilde likidite sağlama operasyonuna girişmesinin alışıla gelmiş bir durum olmadığını belirterek işlerin daha da kötüye gitmesi durumunda sağlanan likiditenin daha da artırılacağını belirtti.





Aynı yetkili, "Deprem sonrasında likidite talebinin artmasını bekliyoruz ve yeterince kaynak bulunabilecek mi yönündeki endişeleri gidermeyi amaçlıyoruz" dedi.





JPMorgan'ın Tokyo'daki başekonomisti Masaaki Kanno da bu tip durumlara nakit ihtiyacı artacağı için Boj'un, bankaların gerekli likiditeye ulaşması için alt yapıyı hazırladığını söyledi.





Amaç paniği önlemek



Kanno ayrıca Boj'un piyasalarda bir panik ortamının oluşmasını önlemek amacıyla da bu adımı attığı ifade etti.





Morgan Stanley Mitubishi UFG Securities'in Tokyo'daki başekonomisti Robert Feldman da yaptığı değerlendirmede, "Boj, piyasalarda istikrarı sağlamak için ne gerekiyorsa yapacak. Bu konuda oldukça net bir tavır takındılar ve böyle agresif bir adım attıkları için onlara teşekkür edebiliriz" dedi.



Boj'un sağladığı likidite, 2008'deki Lehman Krizi sonrasında piyasalara verilen 4.5 trilyon yenlik kaynak miktarının çok üstünde bulunuyor.



Ancak faizlerin hali hazırda tarihi dip seviyelerinde olması, BoJ elindeki piyasaları istikrara kavuşturma için gerekli silahları sadece likidite sağlamakla sınırlıyor.



Diğer taraftan Japon hükümetinin de en kısa zamanda yaraların sarılmasını desteklemek için ek bütçe hazırlaması bekleniyor.



1995'de yaşanan Kobe şehriyle Hanşin bölgesini yerle bir etmesinden sonra hükümet 3 trilyon yenlik acil ek bütçe açıklamıştı. Kanno, mevcut durumda bu miktarın daha fazla olacağı tahminini yaptı.