-JAPONYA'DA NÜKLEER RİSK SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 28.03.2011 - Fukuşima-Daiçi nükleer güç santralinde durumun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK), Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına verdiği bilgilerden yaptığı derlemeye göre, şebekeden alınan dış gücün söz konusu santralin tüm ünitelere verilmesine devem ediliyor. Ünite 2 ve 4'ün güç merkezlerinin dış elektrik şebekesiyle bağlantısı yapıldı. Ünite 1, 2 ve 4'ün bazı ölçüm cihazları çalışır hale getirildi. Ünite 5 ve 6'nın trafosuna ve ekipmanlarına güç sağlandı. 1. üniteye bir besleme suyu hattı kullanılarak 7,2 metreküp/saat hızla tatlı su basılıyor. Besleme suyu nozülü ve basınç kabı altı sıcaklıklar 224,8 derece ve 143,4 dereceye düştü. 2. ünitenin basın kabına 16,5 metreküp/saat hızla tatlı su veriliyor. Kullanılmış yakıt havuzu su sıcaklığı 47 derece düzeyinde bulunuyor. Üçüncü ünite reaktör koruma kabına 13,2 metreküp/saat hızla su basılıyor. Daha önce 304,8 derece ve 225,5 derece olarak ölçülen besleme suyu nozülü ve basınç kabı altı sıcaklıklar 80,7 derece ve 185,4 derece değerine düştü. 4. ünitenin kullanılmış yakıt havuzuna bir beton pompası kullanılarak 50 ton/saat kapasite ile aralıklarla su basılıyor. 5. ve 6. üniteler soğuk durdurma durumunda bulunuyor. Bu arada, Fukuşima-Daiçi nükleer güç santrali sahasında doz değerlerinin de düşme eğiliminde olduğu, fakat durumun ciddiyetini koruduğu kaydedildi. TAEK'in açıklamasında, Türkiye sınırlarında 99 noktada kurulu istasyonlar vasıtasıyla sürekli olarak radyasyon doz hızı ölçümleri yapıldığı ve herhangi bir artışın anında tespit edilebildiği belirtilerek, şu ifadeye yer verildi: ''Ülkemiz sınırlarında radyasyon doz hızı açısından herhangi bir olağan dışı durum gözlenmemektedir.''