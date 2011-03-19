Japonya'da nükleer facia an meselesi

T24 - Fukuşima nükleer santralinin 3 nolu reaktöründe soğutma çalışmaları su eksikliği nedeniyle kritik bir duruma girdi. Reaktördeki vaka sayısının 4’ten 5’e çıkaran Japon jükümeti, ABD’den yardım istedi.





9 büyüklüğündeki deprem sonrasında patlamave yangınların yaşandığı Fukuşima nükleer santralinde olası bir felaketi önlemek için zaman karşı yarış veriliyor. Japon yetkililer özellikle 3 numaralı reaktördeki sorunun öncelikli olduğunu belirtti. Reaktörde su eksikliği nedeniyle durumun çok ciddi olduğu, yeterince su olmazsa yakit çubuklarının daha da fazla ısınacağı ve radyasyon yayacağı bildiriliyor.

Reaktörlerdeki nükleer yakıt çubuklarının aşırı derecede ısınarak radyasyon yaymasını önlemek için reaktöre denizden su boşaltıyor. Bir taraftan da santrale elektrik hattı çekilerek reaktörlere su pompalayan sistem yeniden devreye sokulmaya çalışılıyor.

Helikopterlerin de katıldığı su boşaltma çalışmalarından beklenen başarı elde edilemeyince yangın söndürme araçlarıyla da reaktörlere karadan müdahele etmeye başladı. Son çare olarak tıpkı Çernobil'deki gibi santralin üzerinin kum ve çimentoyla kapatılabileceği belirtiliyor.



Japonya ABD'den yardım istedi

Tehlikenin büyüklüğü karşısında Japonya ABD’den yardım istedi. Kompleksin tehlikeli biçimde aşırı derecede ısınmasi üzerine Washington yönetiminden yardım istediklerini söyleyen Japonya hükümetinin sözcüsü Yukio Edano, ABD ile konuyu ayrıntılı olarak görüştüklerini kaydetti.

Dün, Fransız uzmanlar Fukuşima’da Çernobil benzeri bir felaketin 48 saat içinde yaşanabileceğini söylemişlerdi.



‘Japonya tek başına başaramaz'

Uluslararasi Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) Başkani Yukiya Amano ise Tokyo'da gazetecilere yaptiği açiklamada, çok ciddi bir kazayla karşı karşıya olduklarını belirterek, bunun sadece Japonya'nın üstesinden gelebileceği birşey olmadiğını, tüm dünya halklarının ve felaket bölgelerindeki halkların Japonya ileişbirliği yapması gerektiğini ifade etti.



'Bir numara arttı'

Bu arada Japonya, Fukuşima nükleer reaktöründeki vaka seviyesini 4'ten 5'e yükseltti. Bu seviyenin, ABD'de Three Mile Island'da 1979'da meydana gelen nükleer kazayla ayni seviye olduğu belirtildi.

En yüksek seviyesi 7 olarak kabul edilen Uluslararasi Nükleer ve Radyolojik Durum Ölçeği'ne göre, Çernobil'deki patlamanin büyüklüğü de 7 olarak kabul ediliyor. Fransız uzmanlar Fukuşima’daki seviyenin 6 olduğunu iddia etmiş ancak Japon yetkililer seviyeyi 4’te tutmuştu.