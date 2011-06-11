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Dünya

JAPONYA'DA NÜKLEER ENERJİYE PROTESTO TOKYO (A.A)

11 Haziran 2011 13:09

-JAPONYA'DA NÜKLEER ENERJİYE PROTESTO  TOKYO (A.A) - 11.06.2011 - Deprem ve tsunami felaketlerinin vurduğu Japonya'da nükleer enerjiyi protesto gösterisi düzenlendi. Felaketlerin üçüncü ayında başkent Tokyo'nun merkezinde yüzlerce kişi nükleer enerji karşıtı sloganlar atarak, nükleer karşıtı pankartlar açtı. Protestocular nükleer enerjinin kullanılmasının tamamen durdurulması ve ülkedeki nükleer santrallerin kapatılmasını istedi. Kentin başka kesimlerinde de gösteriler yapıldığı kaydedildi. Japonya'nın kuzeydoğusunda 11 Mart'ta meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından meydana gelen tsunami, Fukuşima Daiçi nükleer santralinin soğutma sistemlerini vurmuş, nükleer santralde yangın çıkmış, patlamalar olmuştu. Nükleer santraldeki patlamalar yüzünden çevreye yayılan yüksek oranda radyoaktif madde çevre felaketine yol açmıştı. Yaklaşık 23 bin kişinin hayatını kaybettiği felaketler yüzünden 90 bin kişi hala geçici barınaklarda yaşıyor.

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