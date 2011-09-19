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Dünya

Japonya'da 'Nükleer enerjiye elveda'

Tokyo’da onbinlerce protestocunun hükümetin nükleer enerjiden vazgeçmesi için düzenlediği gösteride, katılımcıların "Sayonara nükleer enerji!" (Nükleer enerji elveda!)

19 Eylül 2011 03:00

T24 - Tokyo’da onbinlerce protestocunun hükümetin nükleer enerjiden vazgeçmesi için düzenlediği gösteride, katılımcıların "Sayonara nükleer enerji!" (Nükleer enerji elveda!) sloganları attığı belirtildi. 

Sayanora nükleer enerji!Organizatörler, depremden bu yana düzenlenen en geniş katılımlı protesto gösterisine 60 bin kişinin katıldığını kaydederken, polis kaynakları 20 bin kişinin gösteri yaptığını duyurdu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde, Japonya’da 11 Mart’ta meydana gelen depremin, Fukuşima nükleer santralinde yarattığı hasar ülkeye büyük miktarda radyasyon yayılmasına neden olmuştu. Fukuşima’daki patlama, Çernobil santrali felaketinden bu yana en büyük nükleer felaket olarak kayıtlara geçti.

Japonya’nın yeni Başbakanı Yoşihiko Noda, ülkedeki nükleer santrallerin güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından faaliyete geçeceğini ancak uzun dönemde Japonya’nın nükleer enerjiye bağımlılığı azaltmayı hedeflemesi gerektiğini açıklamıştı.



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