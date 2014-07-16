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Dünya

Japonya’da nükleer enerji yine gündemde

Japonya'da nükleer enerjiyi denetleyen yetkililer ülkenin güneyindeki bir nükleer santralde iki reaktörün yeniden çalıştırılmasını onayladı

16 Temmuz 2014 15:31

Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA), Fukuşima felaketi sonrası kapatılan Sendai nükleer santralindeki iki reaktörün tekrar çalıştırılması için yeni standartları yerine getiren ilk santral olduğuna karar verdi. 2011 yılındaki Fukuşima felaketi sonrası ülkedeki 48 nükleer reaktör kapatılmıştı. Santraller kapandığından beri kamuoyunda nükleer enerjiye yönelik olan tepki ve güvenlik önlemlerinin yeniden düzenlenmesi nedeniyle reaktörler yeniden çalıştırılmadı.

BBC Türkçe'de yer alan ahbere göre, Başbakan Şinzo Abe reaktörlerin yeniden açılmasını savunuyor. Kamuoyu tepkisine karşın bu yılın başında Abe yönetimi nükleer enerji kullanımını gündeme almıştı. Japonya'nın batısındaki Ohi nükleer santrali de geçen sene Eylül ayında kapatılmıştı.

NRA, bir aylık bir kamuoyu yoklaması sonrasında Sendai nükleer tesisinin yeniden açılıp açılmamasına karar verecek. 2011'deki deprem ve ardından gelen tsunamide Fukuşima tesisinde sızıntı yaşanmadan önce Japonya'nın enerjisinin yüzde 30'u nükleer enerjiden geliyordu.

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