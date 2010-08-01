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Dünya

JAPONYA'DA LANETLİ DAĞ TOKYO (A.A)

01 Ağustos 2010 15:39

-JAPONYA'DA LANETLİ DAĞ TOKYO (A.A) - 01.08.2010 - Japonya'da, geçen hafta bir dağcıyı kurtarmaya giden helikopter düştü, 5 kişi öldü. Enkaza ulaşmaya çalışan iki gazeteci de bu sabah ölü bulundu. Nippon televizyonu muhabiri Yuji Kita ile kameraman Jun Kawakami, geçen hafta sonu düşen ve iki pilot, iki kurtarma görevlisi ve bir itfaiyecinin öldüğü helikopter kazasının olduğu bölgeye doğru dün yola çıktılar. Ancak sabah yola çıkan gazeteciler akşama kadar dönmeyince Nippon televizyonu yetkililere haber verdi. Gazetecilerin cansız bedenleri bu sabah, Tokyo'nun kuzeybatısına düşen Çiçibu kentinde iki dağ arasındaki 300 metre derinlikteki boğazda bulundu. Düşen helikopterin kurtarmaya gittiği kadın dağcının da hayatını kaybettiği bildirildi.

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