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Dünya

Japonya'da Kuzey Kore tehdidine karşı "savaş tatbikatı"

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ocak (DHA) - Japonya'da Kuzey Kore'nin nükleer saldırı ihtimaline karşı ilk "savaş tatbikatı" yapıldı

22 Ocak 2018 15:43

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ocak (DHA) - Japonya\'da Kuzey Kore\'nin nükleer saldırı ihtimaline karşı ilk \"savaş tatbikatı\" yapıldı.
Japonya\'nın başkenti Tokyo\'da, son dönemlerde Kuzey Kore\'nin yaygın olarak yürüttüğü nükleer silah denemeleri nedeniyle ilk \"savaş tatbikatı\" gerçekleştirildi. Tokyo genelindeki metro istasyonlarında ve kentin en büyük stadyumu Tokyo Dome\'da yaklaşık 300 gönüllünün katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat sırasında bir grup protestocu tatbikatı, halkı \"gereksiz yere korkutan bir savaş oyunu\" olarak nitelendirdi.
Kuzey Kore\'nin, Güney Kore\'de düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları\'na katılımının bölgedeki gerginliği azaltabileceği düşünülürken, Japonya yönetimi, Pyongyang\'ın balistik füze ve nükleer silah geliştirme tehdidinin gerçek olabileceği ihtimaline karşın vatandaşlarını olası bir savaşa hazırlıyor. Tokyo\'da tatbikatı yöneten Hiroyuku Suenaga, tatbikatın ardından gönüllülere yaptığı konuşmasında, \"Kuzey Kore\'den gönderilebilecek bir füze 10 dakikadan kısa sürede buraya ulaşabilir ve tarafımızdan verilebilecek ilk uyarı fırlatma işleminden yaklaşık üç dakika sonra gerçekleşebilir. Bu da vatandaşlarımıza barınak bulabilmeleri için yaklaşık beş dakika gibi bir süre bırakıyor\" dedi.
Japonya\'nın nükleer savaş olasılığına karşın gerçekleştirdiği tatbikattan yaklaşık bir hafta önce İsveç yönetimi, Haziran ayına kadar ülke genelinde vatandaşlarına \"acil durum savaş kitapçıkları\" gönderileceğini ve kitapçıkta siber savaş, terör saldırıları ve geleneksel savaş taktikleri hakkında bilgiler yer alacağını açıklamıştı.

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