Japonya'da kripto para birimi madenciliğine yönelik soruşturma

Japonya’da polis, kripto para birimleri madenciliği için kullanılan kişisel bilgisayalar için sıkı önlemler alıyor.

Japonya’da kişisel bilgisayarların kripto para birimleri madenciliği için siber saldırıya maruz kalmalarını araştıran bir soruşturma başlatıldı. Mainichi’de konuyla ilgili şöyle denildi: “Soruşturma kaynaklarına göre 2017’den bu yana siber saldırganlar, kişisel bilgisayarlara belirli programlar yükleyerek bilgisayarlaru kripto para birimi madenciliği için kullanıyorlar.



“Eğer polis konuyla ilgili dava açarsa, olası dava Japonya’da kripto para birimleri madenciliğinin illegal olacağı ilk dava olacak.



“Soruşturma, Kanagawa, Chiba ve Tochigi bölgeleri dahil olmak üzere Japonya’nın çeşitli valiliklerinin ortak çalışmasıyla yürütülüyor.” (DHA)

