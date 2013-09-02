Fukuşima'da radyasyon sızıntısı toprağa karışmış olabilir

Japonya'da 2 yıl önce meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunamide ağır hasar gören santraldeki soğutma suyu tanklarında yüksek miktarda radyasyon tespit edildi. Radyasyonun toprağa sızdığı tahmin ediliyor.

Daiichi nükleer santralindeki tanklarda radyasyon salınımının, normalin 18 kat üzerinde olduğu bildiriliyor. Son yapılan ölçümlerde yüksek derecede beta ve gama ışınının yayıldığını tespit eden yetkililer bunun öldürücü olabileceği konusunda hemfikir. Tokyo elektrik idaresi nükleer santrallerde çalışanlar için özel elbiselerin zorunlu olduğunu ifade etti. Tank ve çevresinde çalışmak zorunda kalan işçiler alüminyum alaşımlı radyasyona dayanıklı kıyafetleri kullanacaklar.

Yetkililer, gerekli önlemler alınmaz ise aşırı radyasyon salınımı olan yerlerde çalışmanın 4 dakika gibi kısa bir zamanda ölümle sonuçlanabileceği uyarısında bulunuyor. Santrali işleten firma, geçen hafta 300 ton radyasyonlu suyun tanklardan birinden sızdığını kabul etmişti.

Sızıntının yeraltı su kaynaklarına ve okyanusa ulaşmasından endişe ediliyor

Gözlemciler, yeni bir facianın önüne geçmek için Japon hükümetinin duruma el koyması ve uluslararası yardım istemekten çekinmemesi gerektiği yorumları yapıyor.

Bu arada Japonya'da geçen yıl Temmuz ayında yeniden hizmete sokulan 2 reaktörde üretim geçici olarak durdurulacak. Reaktörlerden birinin bugün, diğerinin 15 Eylül'de kapatılacağı açıklandı, ne zaman çalıştırılacakları konusunda bilgi verilmedi.

Ülkedeki diğer reaktörler, 2011 nükleer felaketinden buyana kapalı bulunuyor.