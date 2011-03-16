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Dünya

JAPONYA'DA KAYIP SAYISI ARTIYOR TOKYO (A.A)

16 Mart 2011 19:20

-JAPONYA'DA KAYIP SAYISI ARTIYOR TOKYO (A.A) - 16.03.2011 - Japonya'da geçen cuma meydana gelen şiddetli deprem ve tsunami felaketinin ardından İşinomaki kentinde kayıp sayısının 10 bine ulaşabileceği bildirildi. Kyodo ajansının bildirdiğine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Miyagi vilayetine bağlı kentin belediye başkanlığı, kayıp sayısının 10 bine ulaşmasının muhtemel olduğunu açıkladı. Bu arada, Amerikan ordusu, Fukuşima nükleer santralindeki reaktörleri soğutmak için Japon makamlarına yeni yüksek basınçlı su pompaları verecek. Pasifik'teki Amerikan askeri komutanlığından yapılan açıklamada, Tokyo körfezindeki Yokosuka Amerikan üssüne dün gece getirilen pompaların Japon makamlarına teslim edilmek üzere başkent Tokyo'nun batısındaki Yokota Amerikan üssüne gönderildiği belirtildi. Amerikalılar dün de Japon makamlarına dört yüksek basınçlı su pompası teslim etmişti.

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