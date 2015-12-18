Japonya’da ağlayan kadınlar, 62 dolar karşılığında teselli edilecek

Ikemeso Danshi (Ağlama Erkekleri) servisi geçtiğimiz aylarda Japonya’da hizmet vermeye başladı. Ofis ortamındaki gerginlik ve stres yüzünden ağlayan kadınlar dilerlerse ortalama 62 dolar karşılığında ofislerine bir ağlama terapisti çağırabiliyorlar.

Radikal’in haberine göre Ağlama Erkekleri fikrinin sahibi ve bunu bir iş modeline çeviren Hiroki Terai Japon kadınların ofis ortamında oldukça büyük stres altında çalıştıklarına dikkat çekti. Bu stresin çoğunlukla ağlama ile sonuçlandığını söyleyen Terai, kurucusu olduğu Ağlama Erkekleri servisiyle kadınların iş hayatlarında yaşamak zorunda kaldıkları bu durumu atlatmalarında onlara yardımcı olabileceğini düşündüğünü açıkladı.

Ağlama Erkekleri hizmetinden yararlanmak isteyen kadınlar profesyonel terapistlerin, küçük erkek kardeş, olgun erkek, metroseksüel, entelektüel, asi ve tatlı diş hekimi gruplarından dilediklerini tercih edebiliyorlar.

Hizmeti cinsiyetçi olmakla eleştirenler olmasına rağmen servisin Japonya’da yavaş yavaş popüler hale geldiği belirtiliyor. Refinery 29’da yer alan habere göre Japonya’daki bir yapım şirketinin müdürü olan Mitsue Kujime, ofisindeki kadın çalışanlar için Ağlama Erkekleri’nden birkaçını ofise davet etmesini, ‘Kadın çalışanlarım da erkeklerle aynı zor koşullarda çalışıyor ancak onlar kadar nazik davranılmıyorlar. Kadınların çalışırken ağlamaları söz konusu bile olmuyor. O yüzden bu hizmeti duyar duymaz kadın çalışanlarımın hoşuna gideceğini düşünüp bir grup ağlama terapistini çağırdım’ diyerek açıklıyor. Sonuç olarak çalışanlar Ağlama Erkekleri’ni cool, kibar, yumuşak ve sevimli bulmuşlar.