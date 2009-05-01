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Ekonomi

Japonya’da işsizlik oranı yüzde 4.8’e yükseldi

01 Mayıs 2009 16:14

Japonya'da işsizlik oranı geçen ay, 2004 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Hükümet, mart ayında yüzde 4,4 olan işsizlik oranının, geçen ay yüzde 4,8'e çıktığını açıkladı. Böylece, mart ayı itibariyle son 12 ayda işsiz sayısı 670 bin artarak, Ağustos 2004'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Japonya'da gerçek işsizlik rakamı bir yıl önceye göre yüzde 25 yükselerek, toplam 3,35 milyon oldu.

Mart ayında, gıda fiyatları hariç çekirdek tüketici fiyat endeksi de, bir yıl önceye göre yüzde 0,1 düşerek, Eylül 2007'den bu yana ilk kez geriledi.

Japonya'da, geçen ay sanayi üretimi şubat ayına göre yüzde 1,6 artmış, sanayi üretimi 6 aydan sonra yükselmişti.

Merkez Bankası'na göre, Japonya'nın gayrisafi yurt içi hasılası Mart 2010'da sona erecek bu mali yılda yüzde 3,1 küçülecek, 2010 yılının ikinci yarısında toparlanmaya başlayacak.

Başbakan Taro Aso kabinesi hafta başında, gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 3'üne denk düşen 155 milyar dolar tutarında yeni bir ekonomiyi teşvik paketi sunmuştu.

Küresel ekonomik krizin, bütün dünyada Japon araçları ve elektronik malzemelerine talebi düşürmesi nedeniyle ekonomisi ağır darbe alan Japonya'da, bu ay araç satışları, bir yıl önceye göre yüzde 28,6 azalarak, 166 bin 365olmuştu.

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