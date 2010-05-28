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Ekonomi

Japonya'da işsizlik 5.1'e yükseldi

Japonya'da işsizlik oranı Nisan ayında yüzde 5,1'e yükseldi. Böylece ülkede işsizlik oranı Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye gelmiş oldu.

28 Mayıs 2010 03:00

T24- Japonya'da işsizlik oranı Nisan ayında yüzde 5,1'e yükseldi. Böylece ülkede işsizlik oranı Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye gelmiş oldu.



Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, fiyatların ve hanehalkı harcamalarının azaldığı ülkede işsiz sayısı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında artarak, 3,56 milyon kişiye ulaştı. Gıda fiyatları hariç çekirdek tüketici fiyat endeksi Nisan'da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 oranında azalan ülkede, hanehalkı harcamaları da bir yıl önceye göre 0,7 düştü. Japonya'da Mart ayında işsizlik oranı beş ay sonra ilk kez yükselmiş, işsiz sayısı 3,5 milyona ulaşmış ve işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,5'e çıkmıştı.

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