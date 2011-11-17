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Dünya

Japonya'da ilk kez pirinçte radyasyon bulundu TOKYO (A.A)

17 Kasım 2011 12:10

-Japonya'da ilk kez pirinçte radyasyon bulundu TOKYO (A.A) - 17.11.2011 - Japonya'da, Fukuşima nükleer santralinin Mart ayındaki depremden zarar görmesinden bu yana ilk kez pirinçte radyoaktif sezyum maddesi düzeyinin güvenlik sınırını aştığı belirlendi. Yetkililer, pirinçten alınan örneklerin santrale 60 kilometre uzaklıktaki Fukuşima kentindeki bir çiftlikten geldiğini kaydetti. Hükümetin, bölgeden sevkıyatları durdurmayı düşündüğü belirtildi.  Japonya'da son aylarda et, mantar ve yeşil çay gibi gıda ürünlerinde radyasyon tespit edilmişti ancak ülkenin temel gıda maddesi pirinçte radyasyona rastlanmamıştı.  Pirincin, marketlere pazarlanması için hazırlandığı ancak satış yapılmadığı kaydedildi.  Pirinçte radyoaktif sezyumun bulunması, rüzgar ve yağmurla ülkenin doğu kesimlerine yayılan radyasyonun izini sürmenin zorluklarına dikkat çekti.

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