Japonya'da iktidar koalisyonu seçimden zaferle çıktı

Japonya'da pazar günü yapılan üst meclis seçimlerinde Başbakan Shinzo Abe'nin liderliğini yürüttüğü koalisyon, 76 sandalye kazanarak meclisin alt kanadından sonra üst kanadında da üstünlüğü ele geçirdi.

Seçim sonuçlarına göre, Liberal Demokratik Parti (LDP) 65 sandalye kazanırken, iktidar ortağı Yeni Komeito Partisi (NKP) ise 11 sandalyenin sahibi oldu. Böylelikle koalisyon hükümeti, oylamaya açılmayan sandalyelerle birlikte, 242 sandalyeli üst mecliste toplam 135 sandalye elde ederek altı yıl aradan sonra meclisin her iki kanadında da üstünlüğü elde eden ilk hükümet oldu.

Japonya, 242 sandalyeli üst meclisin 121 sandalyesi için üç yılda bir seçime giderken, seçilen milletvekilleri 6 yıl görev yapıyor.

LDP ve NKP koalisyonu, 2102 yılında meclisin alt kanadı için yapılan genel seçimlerde, oyların üçte ikisini alarak güçlü bir halk desteğiyle iktidara gelmişti.

Kyodo Haber Ajansı'nın haberine göre ülkedeki seçmenlerin yüzde 52'si sandık başına giderken, seçim, ikinci dünya savaşından bu yana en düşük katılımlı seçim olarak tarihe geçti.

Hükümetin zaferi piyasalarda ciddi bir hareketliliğe neden olmazken, sonuçların, LDP'nin tek başına üst meclis çoğunluğunu elde etmesini bekleyen yabancı yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattığı dile getiriliyor.

'Ekonomik canlanma devam edecek'

Abe yönetiminin öncelikli gündemini ekonomik reformlar oluşturuyor. Hükümet, seçim sonuçlarıyla birlikte uzun süre durgunluğun ardından yakalanan ekonomik canlanmayı sürdürebilmek için gerekli yapısal reformları hayata geçirme fırsatı elde etti.

Bu kapsamda, hükümet gelecek aylarda satış vergilerini yüzde 5'ten 8'e çıkarmayı planlarken, ekonomi çevreleri ise bu hareketin finans sektörünü olumsuz etkileyerek ekonomideki iyileşmeyi sekteye uğratacağını dile getiriyor.

'Nükleer santraller konusunda çözüm arayışları artacak'

Ülke ekonomisini yakından ilgilendiren başka bir konu ise nükleer santraller.

2011 yılında yaşanan tsunami sonrasında pek çok nükleer santralin faaliyetini durduran Japonya, enerji konusunda dışa bağımlı hale gelirken, dış ticaret açığında da belirgin bir büyüme yaşadı. Hükümet, yoğun muhalefete rağmen nükleer reaktörleri yeniden faaliyete sokmanın yollarını arıyor.

Nükleer santraller, seçim öncesinde hükümete en fazla oy kaybettirecek konulardan biri olarak gösteriliyordu.

Hükümetin gündeminde olan başka bir konu ise Transpasifik Ortaklığı (TPP) üyeliği. Japonya, TPP'ye üye olarak pasifik ülkeleriyle serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyor. Bu yönüyle Abe'nin zaferi, başta ABD olmak üzere TPP üyesi ülkeler tarafından olumlu karşılandı.

'Japonya daha aktif bir dış politika peşinde'

Abe yönetiminin seçimden galibiyetle çıkması Japonya'yı uluslararası kamuoyunun gündemine yeniden sokacak gibi görünüyor.

Başbakan Abe, uzun süredir ülkenin pasifist anayasasını eleştirerek, yeni bir ordu kurmayı ve dış politikada daha aktif rol almayı savunuyor.

Koalisyon hükümetinin, her ne kadar mecliste üstünlüğü ele geçirmiş olsa da İkinci Dünya Savaşı sonrasında lağvedilen orduyu yeniden ihdasa imkan tanıyacak gerekli anayasa değişikliklerini yapmak için üçte ikilik meclis desteğine ve referandumdan çıkacak "evet" oyuna ihtiyacı var.