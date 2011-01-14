-JAPONYA'DA HÜKÜMET İSTİFA ETTİ TOKYO (A.A) - 14.01.2011 - Japonya'da, Naoto Kan'ın başkanlığındaki orta-sol hükümet istifa etti. Naota Kan'ın başkanlığında dört ay önce oluşturulan hükümetin bütün bakanları, bugün, 64 yaşındaki Başbakana istifalarını sundular. Kan, gün içinde yeni hükümetini oluşturup, kamuya açıklayacak. Dışişleri, Savunma ve Maliye Bakanlıklarında önemli değişiklik yapmayacağı belirtilen Naoto Kan'ın, hükümetinin iki numaralı adamı olan Yoshito Sengoku'yu ve Ulaştırma Bakanı Sumio Mabuşi'yi değiştireceği ifade ediliyor. Japonya'da yapılan bir kamuoyu araştırmasında, Haziran ayında göreve gelen Kan'ın popülaritesinin yüzde 21'e düştüğü belirlenmişti. Japonların çoğunun, Naoto Kan'ın Çin ve Rusya politikalarını beğenmediği kaydediliyor.