Japonya'da, Hiroşima kurbanları anıldı

Japonya İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan atom bombası nedeniyle hayatını kaybedenleri andı.

Bu yıl 72'ncisi düzenlenen anma töreninde hüzün hakimdi.Törende konuşan Japonya Başbakanı Şinzo Abe, tüm dünyanın nükleer silahlardan arındırılması çağrısı yaptı.

Hiroşima Belediye Başkanı da "mutlak kötülük" olarak tanımladığı nükleer silahların yasaklanmasını istedi. Törende her yıl olduğu gibi bu yıl da barışı temsil eden beyaz güvercinler uçuruldu.Amerika Birleşik Devletleri'nin 6 ağustos 1945'te Hiroşima'ya attığı atom bombası nedeniyle yaklaşık 140 bin kişi yaşamını yitirmişti.

"Bir daha asla"

Bu yılki anmalarda Kuzey Kore'nin füze testleri damgasını vurdu. Yakın zamanda yapılan testler bölgede tansiyonu yükseltti.

Bu sebeple törenler "Bir daha asla" mottosuyla düzenlendi"