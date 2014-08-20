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Dünya
Deutsche Welle

Japonya'da heyelan felaketi

Hiroşima'da aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymasında en az 18 kişi hayatını kaybetti.

20 Ağustos 2014 13:01

Kyodo Haber Ajansı, ölü sayısının artabileceğini, 13 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. Çamur yığınları altında kalan iki yaşında bir çocuğun da ölüler arasında olduğu belirtildi.

NHK Televizyonu, evini kaybeden 500'den fazla kişinin geçici barınaklara yerleştirildiğini bildirdi.

Felaket üzerine Başbakan Şinzo Abe, tatilini yarıda keserek Tokyo'ya döndü. Abe, yerel yetkililerin çağrısı üzerine bölgeye yüzlerce asker sevk etme kararı aldığını söyledi.

Japon Meteoroloji Kurumu yetkilileri, yağışların ülkenin batısında yeni sel ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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