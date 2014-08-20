Japonya'da heyelan felaketi

Kyodo Haber Ajansı, ölü sayısının artabileceğini, 13 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. Çamur yığınları altında kalan iki yaşında bir çocuğun da ölüler arasında olduğu belirtildi.

NHK Televizyonu, evini kaybeden 500'den fazla kişinin geçici barınaklara yerleştirildiğini bildirdi.

Felaket üzerine Başbakan Şinzo Abe, tatilini yarıda keserek Tokyo'ya döndü. Abe, yerel yetkililerin çağrısı üzerine bölgeye yüzlerce asker sevk etme kararı aldığını söyledi.

Japon Meteoroloji Kurumu yetkilileri, yağışların ülkenin batısında yeni sel ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısında bulundu.