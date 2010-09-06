-JAPONYA'DA GREENPEACE EYLEMCİLERİNE HAPİS CEZASI TOKYO (A.A) - 06.09.2010 - Japonya'da yasadışı balina eti satışını protesto için balina eti çalan iki Greenpeace militanına birer yıl hapis cezası verildi ve ardından ceza tecil edildi. Greenpeace sözcüsü Greg McNevin yaptığı açıklamada, tecilli olsa da hapis cezasının çok ağır olduğunu, iki eylemcinin kişisel kazanç için değil, toplumun çıkarı adına hareket ettiklerini kaydetti. Sözcü McNevin, bu kararın, Japonya'da benzer eylemleri planlayan protestocular için caydırıcı etkisi olacağını söyledi. Greenpeace militanları 33 yaşındaki Junichi Sato ve 43 yaşındaki Toru Suzuki, nisan 2008'de bir şirketin deposundan 23,5 kilo balina eti çalıp basın mensuplarına teşhir etmişlerdi. Çalınan balina etinin, Japon hükümetinin desteğindeki tartışmalı araştırmalar için avlanan balinaların eti olduğu belirtildi. Hırsızlık suçu işlemediklerini söyleyen ancak başkasının mülküne izinsiz girme suçunu kabul eden eylemcilerin hapis cezaları tecil edildi. Greenpeace, avlanan balina etinin normalde yetkililer tarafından satış fiyatının denetlendiği perakendecilere verilmesi gerekirken, kaçak ve fahiş şekilde satıldığının da altını çiziyor. Çevreci örgütün, militanlara verilen cezayı protesto için dünya çapında eylemler düzenlemesi bekleniyor.