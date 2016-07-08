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Dünya

Japonya'da "esrar yasallaşsın" talebi

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin eşi Akie Abe de, talebe destek veren isimler arasında bulunuyor

08 Temmuz 2016 23:07

Japonya'da Yeni Uyanış Partisi, tıbbi amaçla kullanılması durumunda kanserin yarattığı ağrı ve acıları azalttığı gerekçesiyle esrarın yasallaşmasını talep etti.

Yeni Uyanış Partisi'nden Saya Takagi, "Japonya ve dünya arasında derin bir boşluk mevcut. Esrar hakkında gerçeğin görülmesi için yasağın kaldırılmasını teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Talep Japonya nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturan yaşlı vatandaşlar arasında da yoğun destek gördü.

 

Japonya Başbakanı'nın karısı fikri destekliyor

 

tr.sputniknews.com'un haberine göre; talebe destek verenlerden en dikkat çekici isimse Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin özgürlükçü düşünceleriyle tanınan eşi Akie Abe oldu. SPA! dergisine konuşan Akie Abe "Esrarın tıbbi amaçla çok faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

 

Hükümet bilimsel dayanak istiyor

 

Japonya hükümetiyse esrarın yasallaştırılmasına bilimsel bir dayanak olmadığından duruma sıcak bakmıyor.

Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan bir kaynak "Dünya Sağlık Örgütü, konuyla ilgili bilimsel bir dayanak olduğunu beyan etmedi. Bu ciddi olunması gereken bir konu" ifadelerini kullandı.

ABD ve Kanada gibi ülkelerde esrarın tıbbi amaçla kullanımı yasal.

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