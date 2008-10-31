Japonya’da enflasyon yüzde 2,3 yükseldi

Japonya'da Eylül ayında çekirdek enflasyon yüksek enerji maliyetlerinin etkisiyle yüzde 2,3 arttı.



Japonya İçişleri ve Ulaştırma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre çekirdek enflasyon yüzde 2,3 yükseldi. Böylece, 12 aydır üst üste çekirdek tüketici fiyatları artmış oldu.



Ülkede çekirdek enflasyon taze gıda fiyatları dışarıda tutulup, enerji maliyetleri ise dahil edilerek hesaplanıyor.



Yayımlanan bir başka veriye göre ise ortalama aylık hanehalkı harcamaları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 azalarak 281 bin yene (2 bin 862 dolar) düştü. Tüketici harcamaları, Japonya'da ekonomik aktivitenin yarısından fazlasını oluşturuyor.



Bir başka rapora göre ise Japonya'da Eylül ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 düşerek yüzde 4 oldu.

