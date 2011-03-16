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Dünya

Japonya'da endişe ve öfke sesleri

Japonya'da nükleer krizin merkezinde yer alan Fukuşima bölge valisi, radyasyon oranlarının yüksek olduğu bölgede hükümetin halkı tahliye sürecindeki tavrını eleştirdi.

16 Mart 2011 02:00

T24 - Japonya'da nükleer krizin merkezinde yer alan Fukuşima bölge valisi, radyasyon oranlarının yüksek olduğu bölgede hükümetin halkı tahliye sürecindeki tavrını eleştirdi.

İlgili KonularUzak Doğu-Okyanusya Vali Yuhei Sato, "endişe ve öfke içindeki halkın sabrının taşma noktasına geldiğini" söyledi.BBC Türkçe'de yer alan haber şöyle: 

Deprem ve tsunamiyle sarsılan ve dört patlama yaşanan Fukuşima nükleer santralinde bir nükleer felaketin önlenebilmesi için ise mühendisler aralıksız çalışıyor.

Japon hükümeti, santralin 20 kilometreye kadar çevresini tahliye bölgesi ilan etti.

20 ile 30 kilometre arasında yaşayan 140 bin kişi ise evlerinden çıkmamaları söylendi.

Sato evlerinden tahliye edilenler için kurulan merkezlerde sıcak yemek olmadığı ve tıbbi malzeme ve yakıt gibi temel ihtiyaçların dahi karşılanmadığını anlattı.

9.0 büyüklüğündeki depremde binlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Son rakamlara göre, depremde ölen kişi sayısı 3 bin 500 ancak ülke kıyılarında henüz kimliği belirlenemeyen cesetler var ve bu rakamın artacağı düşünülüyor.

Nadiren halkın önüne çıkan Japonya imparatoru Akihito, televizyonlarda yayımlanan konuşmada ülkesinin karşı karşıya bulunduğu krizden dolayı derin kaygı içinde olduğunu söyledi.

Zarar gören Fukuşima nükleer santralinin fazla ısınan reaktörünü soğutmak için helikopterle su taşıma planlarından radyasyon seviyesi yüksek olduğu için vazgeçilmişti.



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