Japonya'da 'en yüksek' maaşlar açıklanıyor

T24- Japon hükümeti, şirketlerin daha şeffaf yönetilmelerini istiyor. Ülkede yürürlüğe giren yeni yasalar, yöneticilerin maaşlarını kamuoyuna açıklamalarını zorunlu kılıyor.



Hükümet yeni yasalarla, şirketlerin daha şeffaf bir şekilde yönetilmelerini sağlamaya çalışıyor.



BBC Tokyo muhabiri Roland Buerk, şu ana kadar açıklanan maaşların en yükseğinin, Nissan Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'unki olduğunu söylüyor.



Carlos Ghosn, hissederların da katıldığı bir toplantıda, geçen yılki gelirinin 890 Milyon Yen olduğunu açıkladı. Bu da, yaklaşık 10 milyon dolara tekabül ediyor.

Carlos Ghosn'un maaşı, yurt dışından Sony'nin başına getirilen Howard Stringer'den fazla.



'Japonya'da 'milyon maaşlı' daha az yönetici var'



Japonya'da diğer Asya ülkelerine kıyasla daha az şirket yöneticisinin maaşının yılda 1 milyon dolardan az olduğu bildiriliyor.



Öte yandan ülkede yapılan bir araştırmada, Asya-Pasifik bölgesinde de Avrupa'daki kadar milyoner olduğu açıklandı.



Araştırma, iki bölgede de 3'er milyon kişinin milyoner olduğunu ancak Asya'daki milyonerlerin daha zengin olduğunu gösteriyor.



Yine aynı araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri dünyada en fazla milyonerin yaşadığı ülke.



Çin ise bu listede dördüncülüğe yükselmiş görünüyor.



Sanayileşmiş ülkeler içinde en fazla ulusal borca sahip ülke olan Japonya dün durumu dizginleyebilmek için belirlediği hedefleri açıklamıştı.



Japonya ayrıca Mart ayına kadarki ekonomik büyüme öngörüsünü yüzde 2,6'ya yükseltti.



Bu tahmin daha önce yüzde 1,4'tü.