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Dünya

Japonya'da dev çukur yolu yuttu

Çöküntünün, yakınlarda devam eden metroinşaatı kazıları nedeniyle oluştuğu tahmin ediliyor

09 Kasım 2016 00:41

Japonya'nın güneydeki Kyushu adasındaki Fukuoka kentinin ana caddesinde meydana gelen çöküntü beraberinde gaz, su ve elektrik hatlarını da beraberinde yuttu.

Adanın en büyük kenti olan Fukuoka kentinde sabah erken saatlerde meydana gelen dev çöküntünün, yakınlarda devam eden metroinşaatı kazıları nedeniyle oluştuğu tahmin ediliyor.

Genişlemesinden endişe edilen dev çukur nedeniyle bir çok bina tahliye edildi.

Çöküntü ile oluşan kraterin 30 metre uzunluğunda, 27 metre genişliğinde ve 15 metre derinliğinde olduğu belirtildi.

Polis kaynakları meydana gelen çöküntü nedeniyle ilk gelen bilgilerde herhangi bir yaralanma ve ölüm olayının meydana gelmediğini açıkladılar.

Hakata İstasyonu yakınında meydana gelen çöküntünün ardından gaz patlamalarından endişe eden yetkililer vatandaşları gaz kullanmamaları konusunda uyardı.

Bölgedeki bürolar ile bankaların online sistemlerinde de kesintiye yol açan çöküntü, Fukuoka Havalimanı bilgisayar sistemlerinin de kısa bir süre devre dışı kalmasına neden oldu.

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