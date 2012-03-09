Japonya’da depremden sonra 30 bin kişi intihar etti

T24 - Japonya’da geçen yıl meydana gelen deprem felaketi insanların ruh sağlığını da olumsuz etkiledi. Deprem sonrası intihar vakalarında büyük artışın yaşandığı ülkede 30 binden fazla kişi intihar etti.

Ay bazında neredeyse yüzde 20'lik artış yaşandığını belirten bir Japon yetkili bu durumun, deprem sonrası toplumda ortaya çıkan genel kaygı ortamına bağlanabileceğini belirtti. Geçen yıl mayıs ayında 3 bin 375 kişinin intihar ettiği, bunun 2010 yılı mayıs ayına kıyasla yüzde 20'lik bir artış olduğu açıklandı.

30 binden fazla kişi intihar etti

Japon Kabine Ofisi ve Ulusal Polis Departmanı tarafında açıklanan verilere göre, 2011 yılında 30 bin 651 kişi hayatına son verdi. Mayıs ayındaki intihar vakalarının özellikle 30'lu yaşlardaki erkekler arasında çok daha yaygın olduğunu kaydeden bir Kabine Ofisi yetkilisi, “Tüm Japon toplumu deprem sonrası kaygı içerisindeydi ve bunun tetikleyici bir neden olduğu kanısındayız” dedi.

Geçen yıl mart ayında meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde 19 bin kişi hayatını kaybetmişti. Depremin etkisiyle yaşanan Fukuşima nükleer felaketi ise Japon ekonomisine büyük darbe vurmuş ve çok sayıda şirket iflası yaşanmıştı. OECD'ye göre, Japonya, intihar vakalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri.