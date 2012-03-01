Japonya'da deprem sonrası düzenleme çalışmalarına hayalet engeli

T24 - Japonya dün Honşu adası yakınlarında meydana gelen 5.2 ve 5.7’lik iki depremle sarsılırken, bir yıl önceki deprem felaketinde zarar gören bölgelerde, yeniden yapılandırma çalışmalarına "hayaletler" engel oldu.

Geçen yıl 11 Mart’ta yaşanan 9.0 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan dev tsunami felaketinde en çok zarar gören bölge Miyagi eyaleti oldu.

Depremden sonra kısa bir süre içinde başlatılan enkaz kaldırma ve yeniden inşaat çalışmalarına kısa bir süre önce ara verildi. Zira bölgede çalışan işçiler, çalışmalar sırasında felakette hayatını kaybedenlerin ruhlarını gördüklerini iddia ediliyor.

İşçiler, çalışmaya devam ederlerse, bu ruhların kendilerine uğursuzluk getireceğine inanıyor.

Satoshi Abe, AFP’ye yaptığı açıklamada, yarısı tamir edilmiş bir süpermarketi işaret ederek, “Burayı tamir etmeye çalışan işçiler hayaletler yüzünden hasta oldu. Burada her yerde insanlar öldü. Şehir böyle hikayelerle dolu” dedi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir taksi şoförü, şehrin en fazla hasar gören yerlerinde arabasını durdurmaktan bile çekindiğini belirterek, “Oralarda taksi çağıranların, hayaletler olabileceğinden şüpheleniyorum” diye konuştu.