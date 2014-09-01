Japonya’da deprem riskine karşı tuvalet kağıdı stoku

Yaşadığı doğal afetlerin yanında bu afetlere karşı aldığı önlemlerle bilinen Japonya, deprem anında yaşanabilecek olası tuvalet kağıdı krizini de düşündü. Japon hükümeti, büyük bir deprem olma ihtimaline karşılık halktan tuvalet kağıdı stoku yapmasını istiyor. Gerekçe ise ülkedeki tuvalet kağıdı üretiminin yüzde 40'ının yüksek riskli deprem bölgesinden geliyor olması.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Japonya'da bugün kutlanan Ulusal Afet Önleme Günü vesilesiyle, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı acil kullanımlarda tuvalet kağıdının önemine dikkat çekti. Yetkililer, afet durumunda insanların hemen yiyecek ve su kaynaklarını düşündüğünü ancak tuvalet kağıdının unutulduğunu ve ancak iş işten geçince akıllara geldiğini anlattı.

Hükümet ve sanayi kesiminden yetkililer, ülkedeki tuvalet kağıdı ihtiyacının yüzde 41'inin yüksek riskli deprem bölgesinden karşılandığına dikkat çekti. Kağıt ürünlerinden sorumlu bir bakanlık yetkilisi, bu bölgenin büyük çapta bir depremle sarsılması durumunda ülke çapında bir aya varan tuvalet kağıdı sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Japonlar tuvalet kağıdı sıkıntısının sonuçlarını da göz önünde bulunduruyor. Bunlardan biri, tuvalet kağıdı kalmayınca halkın suda çözünmeyen kağıt ürünlere başvurması ve kanalizasyon sistemlerinde ciddi tıkanıklıklar yaşanması.

Japonya 19 bin insanını kaybettiği Mart 2011'de yaşanan deprem ve tsunaminin ardından afetlere karşı hazırlıklı olmak için yoğun bir çaba harcıyor. 1923'te 140 bin kişinin yaşamını yitirdiği Büyük Kanto depreminin yıldönümü olan 1 Eylül'de, her yıl 100 binlerce Japon etkinliklere katılıyor.