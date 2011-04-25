-JAPONYA'DA DEPREM OTOMOTİVİ VURDU TOKYO (A.A) - 25.04.2011 - Japonya'da otomotiv şirketleri mart ayında yaşanan deprem ve tsunami felaketi nedeniyle üretimlerini büyük ölçüde azaltmak zorunda kaldılar. Dünyanın en büyük otomotiv şirketi Toyota, 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin yol açtığı parça sıkıntısı yüzünden Japonya'daki üretiminin mart ayında geçen yıl aynı aya göre yüzde 62,7 azalarak, 129 bin 491 adede gerilediğini açıkladı. Bu, Toyota'nın üretim rakamlarını vermeye başladığı 1976 yılından bu yana en düşük seviye oldu. Mart ayında ülkenin ikinci büyük otomotiv şirketi Nissan'ın üretimi yüzde 52,4 azalarak 47 bin 590 adet, Honda'nın üretimi yüzde 62,9 düşerek 34 bin 754'e geriledi. Toyota'nın mart ayında küresel üretimi de geçen yıl aynı aya göre yüzde 29,9 azalışla 542 bin 465 adet olurken, Japonya'daki satışları yüzde 45 azaldı. Tokai-Tokyo Securities şirketinden Mamoru Kato, ''Tsunami felaketinin Toyota üzerindeki etkisi oldukça ciddi. Toyota'nın ülke içindeki parça üreticilerine bu kadar bağımlı olması nedeniyle tedarik zincirindeki önemli bir aksama üretimine zarar verebilir'' dedi. -''ÜRETİM 6 MİLYON ADEDE İNEBİLİR''- Toyota'nın nisan-haziran çeyreğinde zararının 12,2 milyar dolar ve temmuz-eylül çeyreğinde de 6,08 milyar doları bulabileceğini ifade eden Kato, Toyota'nın bu yıl küresel üretiminin 7,7 milyon adet olacağı açıklamasıyla ilgili olarak ise üretimdeki aksaklıklar nedeniyle bu rakamın 6 milyon adete inebileceğini söyledi. Şirket geçen hafta, deprem ve tsunamiden sonra ortaya çıkan parça sıkıntısına bağlı olarak küresel araç üretiminin bu yıl kasım ya da aralık ayına kadar normale dönmeyeceğini açıklamış, Toyota Başkanı Akio Toyoda, otomotiv üretiminde meydana gelen gecikmeler nedeniyle müşterilerden özür dilemişti. Parça sıkıntısının üretimde yol açtığı aksaklıklar nedeniyle üretim kaybı 260 bin aracı bulan Toyota, geçen hafta başında mart ayından bu yana ilk kez Japonya'daki bütün fabrikalarında araç üretimine yüzde 50 kapasiteyle başlamıştı. Tayland ve Hindistan dahil 8 Asya ülkesindeki fabrikaları 25 Nisan ve 4 Haziran arasında yüzde 50 kapasiteyle çalışacak Toyota'nın Çin'deki fabrikalarında da üretimin kapasitesi 3 Haziran'a kadar yüzde 30-50 seviyesinde seyredecek. Toyota, Kuzey Amerika'daki fabrikalarında 26 Nisan-3 Haziran arasında pazartesi ve cuma günleri üretim yapmayacak, aynı sürede haftanın diğer günlerinde ise fabrikalar yarı kapasite çalışacak. -''EN BÜYÜK ŞİRKET UNVANINI YİTİREBİLİR''- Japon şirketinin üretimdeki kaybı nedeniyle dünyanın en büyük otomotiv şirketi unvanını yitirebileceği belirtiliyor. Geçen yıl Toyota 8,42 milyon araç satışıyla ilk sırada yer alırken, ABD'li General Motors, Çin'deki satış patlamasının da verdiği destekle 8,39 milyon araç satışıyla Toyota'yı takip etmişti. Toyota'nın üretim sorunları yüzünden General Motors'un 2008 yılında kaybettiği dünyanın en büyük otomotiv üreticisi unvanını bu yıl geri alabileceğine dikkat çekiliyor.