Japonya'da bir yanardağ faaliyete geçti, 141 kişi tahliye edildi

Japonya'nın güneyinde yer alan bir adadaki volkan sabah saatlerinde faaliyete geçti. Yanardağın püskürdüğü asit bulutu yaklaşık 9 bin metre yüksekliğe ulaştı. Adada yaşayan 141 kişi tahliye ediliyor.

Yanardağ patlaması, başkent Tokyo'nun yaklaşık 1000 kilometre güneyindeki Kagoshima eyaletine bağlı Kuchinoerabu Adası'nda meydana geldi. Japonya'nın resmi yayın kurumu NHK, adada en son 1933-34 yıllarında gerçekleşen patlamalarda 8 kişinin öldüğünü bildirdi.

Olay ardından olağanüstü toplanan başbakanlığın doğal afet nedeniyle kriz masası oluşturduğu bildirildi. Hükümet Sözcüsü Suga Yoshihige, yanardağ patlaması sonucu can ve mal kaybıyla ilgili henüz ellerine bilginin ulaşmadığını bildirdi. Adada yaşayan 141 kişinin tahliye edildiği belirtildi.