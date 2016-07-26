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Dünya

Japonya’da bıçaklı saldırı; en az 19 ölü!

Saldırganın ifadesinde "Dünyadan engellileri temizlemek istiyorum" dediği belirtildi

26 Temmuz 2016 03:52

Japonya’nın Sagahimara kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıda en az 19 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, Tokyo’nun batısındaki Sagahimara’da meydana gelen olayın, yerel saatle 02.30’da polise haber verildiği kaydedilirken, olayın engellilerin kaldığı bir hastanede meydana geldiği ifade edildi.

​Polisin saldırganı yakaladığı aktarıldı.

Henüz adı açıklanmayan saldırgan engelliler merkezinde kalabalığa saldırarak en az 19 kişiyi öldürdü, 24 kişi de ciddi şekilde yaralandı.

Kyodo Haber Ajansı'nın aktardığına göre Sagamihara'da polis şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin polis karakoluna gelerek teslim olduğu belirtildi.

Saldırgan ifadesinde engelli merkezinin eski bir çalışanı olduğunu söyledi.

 

"Dünyayı engellilerden temizlemek istiyorum"

 

20'li yaşlarında bir erkek olduğu belirtilen saldırganın ifadesinde 'bu dünyadan engellileri temizlemek istiyorum' dediği belirtildi. 

Saldırının ne amaçla yapıldığı henüz bilinmiyor.

 

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