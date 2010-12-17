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Dünya

JAPONYA'DA BIÇAKLI SALDIRGAN DEHŞETİ TOKYO (A.A)

17 Aralık 2010 10:53

-JAPONYA'DA BIÇAKLI SALDIRGAN DEHŞETİ TOKYO (A.A) - 17.12.2010 - Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusundaki Toride kentinde, 27 yaşındaki işsiz bir adamın etkisiz hale getirilmeden önce 13 kişiyi bıçakla yaraladığı bildirildi. Toride kenti polis sözcüsü yaptığı açıklamada, Yuta Saito adlı saldırganın Toride otobüs garının önünde bekleyen, biri öğrencilerle, öbürü de yetişkinlerle dolu iki otobüse arka arkaya bindiğini ve yolcuları bıçaklamaya başladığını belirtti. Saldırganın çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polis tarafından gözaltına alındığını kaydeden sözcü, "Saldırıda birçok kişi yaralandı ama şimdilik, 11'i kolej ve lise öğrencisi olmak üzere, 13 kişinin yaralandığını söyleyebiliriz" dedi.

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