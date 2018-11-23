Japonya'da 'bedava ev' ilanları: Turistler ilgi gösteriyor

100 yaş üzeri nüfusun rekor kırdığı Japonya'da hayatını kaybedenlerin evleri problem haline gelmeye başladı. Ölen büyüklerinden kalan evlere ihtiyacı olmayanlar, vergi ödemek ve evlerin bakımını üstlenmek istemiyor.

Bu yüzden ev sahipleri çözümü internetteki emlak sitelerine 'bedava' ilanı vermekte buldu.

Sputnik'te yer alan habere göre yetkililer, ülkenin farklı şehirlerinden verilen bu ilanlara turistlerin ilgi gösterdiğini belirtiyor.

Bazı evler ise, ölen ev sahibinin miras bırakacak kimsesi olmadığından yerel yönetimler tarafından internete koyuluyor.

Ücretsizlerin yanısıra oldukça düşük fiyata evler bulmak da mümkün.