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Dünya

Japonya'da ana muhalefet lideri istifa etti

11 Mayıs 2009 14:34

Japonya'da muhalefet lideri Ichiro Ozawa, istifasını açıkladı.

Japonya Demokrat Parti Genel Başkanı Ozawa, düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek seçimleri kazanmak ve hükümeti değiştirmek için partinin birliğini sağlamak amacıyla kendimi feda etmeye ve partinin genel başkanlığından istifa etmeye karar verdim" dedi.

Gelecek seçimlerde zaten pek de favori gösterilmeyen 66 yaşındaki Ozawa, sekreterinin siyasi finansman kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle Mart ayında suçlanmasından sonra popülaritesini kaybetmeye başlamıştı.

Japonya'da genel seçimlerin en geç Eylül ayında düzenlenmesi bekleniyor ve seçimlerde 1955'ten beri Japon siyasi hayatında yer alan Liberal Demokrat Parti'nin hakimiyetinin son bulması bekleniyor.

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