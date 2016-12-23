Japonya’da akıllı telefonlar için tuvalet kağıdı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Narita Uluslararası Havaalanı'nın tuvaletlerine akıllı cep telefonlarını temizlemek için özel tuvalet kağıdı konuldu.

Japon Telekomünisyon Devi NTT Docomo'nun sponsor olduğu tuvalet kağıtlarında, ücretsiz kablosuz internete giriş bilgileri ve şirketin cep telefonları için seyahat uygulamasının reklamı bulunuyor.

Sosyal medyada büyük ilgi gören tuvalet kağıtları terminaldeki yedi tuvalete kondu. Deneme amaçlı uygulama Mart'a kadar sürecek.

Japonya'da kamu tuvaletleri modernlik, temizlik ve son teknoloji ürünü uygulamalarıyla biliniyor.

NTT Docomo'nun resmi YouTube sayfasındaki bir videoda "Cep telefonlarında, klozettekilerden beş kat daha fazla mikrop" var deniyor.

Videoda, bu tuvalet kağıtlarının "yabancı turistlerin seyahetlerinin hijyenik geçmesi için konulduğu" belirtiliyor.

2 dakikalık videoda telefon tuvalet kağıtlarının yanı sıra teharet musluklarının nasıl kullanılacağına dair bilgiler de yer alıyor.

Videoda, geleneksel "alaturka" tuvaletlerin yanı sıra, klozetli "alafranga" tuvaletlerdeki temizlik teknikleri anlatılıyor.

Bir manken, teharet musluğundan su akarken, kalçanın dairesel olarak hareket ettirildiği "kasırga/hortum", vücudun ileri geri gidip geldiği "değirmen", poponun yukarıda tutulduğu "süzülme" ve sumo güreşçilerinin yaptığı gibi bacakların teker teker kaldırıldığı "sumo" tekniklerini gösteriyor.