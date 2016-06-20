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Dünya

Japonya'da ABD askeri tarafından tecavüz edilip öldürülen kadın için anma töreni

45 yılda Amerikan askeri personelinin sorumlu tutulduğu 130 tecavüz vakası ve 27 ölümün kayıtlara geçtiği belirtiliyor

20 Haziran 2016 12:17

Japonya’nın Okinawa adasında, üste çalışan eski bir Amerikan deniz piyadesi tarafından tecavüze uğrayıp öldürülen 20 yaşındaki genç kadın için anma töreni düzenlendi.

ABD’nin askeri üssünün bulunduğu Japonya’nın Okinawa adasında on binlerce kişi, adadaki ABD askeri varlığını protesto etti. Birgün'de yer alan habere göre, göstericiler üzerlerinde ‘Sabrımız taştı’, ‘ABD, askerlerini geri çek’ yazılı pankartlar taşıdı. 

Protesto, cinayete kurban giden Rina Shimabukuro adına saygı duruşuyla başladı. Okinawa Valisi Takeşi Onaga da protestoya katılarak göstericilere destek verdi. Okinawa adasındaki Urama kentinde, genç bir Japon kadının öldürülmesiyle ilgili eski ABD deniz piyadesi Kenneth Franklin gözaltına alınmıştı. Franklin, kurbanı boğduktan sonra bıçakladığını itiraf etmişti.

 

45 yılda Amerikan askerinin
sorumlu tutulduğu 130 tecavüz vakası 

 

Okinawa’da son 45 yılda Amerikan askeri personelinin sorumlu tutulduğu 130 tecavüz vakası ve 27 ölümün kayıtlara geçtiği belirtiliyor.

ABD Başkanı Barack Obama, Mayıs ayı sonunda yaptığı Japonya ziyaretinde, Okinawa’daki cinayetten ötürü özür dilemiş, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Obama’dan söz konusu suçun bir benzerinin yaşanmaması için gerekli adımları atmasını istemişti. ABD ve Japonya üssün adanın merkezinden daha uzakta bir yere taşınmasında anlaşmıştı. Ancak göstericiler üssün taşınmasını değil, tamamen kaldırılmasını istiyor.

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JaponyaOkinawaABDtecavüz

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