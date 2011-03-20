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Dünya

JAPONYA'DA 9 GÜN SONRA 2 MUCİZE OSAKA (A.A)

20 Mart 2011 13:14

-JAPONYA'DA 9 GÜN SONRA 2 MUCİZE  OSAKA (A.A) - 20.03.2011 - Japonya'da deprem felaketinden 9 gün sonra iki kişi sağ olarak kurtarıldı. Polisin açıklamasında, Ishinomaki kentinde 80 yaşındaki bir kadın ile 16 yaşındaki bir erkeğin enkazdan canlı olarak çıkarıldığı belirtildi. Deprem ve tsunamiden en çok etkilenen kentlerden Ishinomaki'de kurtarılan iki kişinin helikopterle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Japonya'da 11 Marta meydana gelen felakette, son rakamlara göre 8 bin 133 kişi öldü. 12 bin 272 kişi hala kayıpken, ölü sayısının 20 bini aşacağından endişe ediliyor.

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