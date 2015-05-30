Japonya'da 8,5 büyüklüğünde deprem

Japonya’nın güney doğusundaki Ogasavara Adaları açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin 7.8 olarak duyurduğu depremi, Japonya 8.5 olarak belirledi.

Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından büyüklüğü 8.5 olarak açıklanan depremin yerin 590km altında meydana geldiği belirtildi.



ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi ise Tokyo'ya 874km uzaklıkta, yerel saatle 20:23'te meydana gelen depremin büyüklüğünün 7.8 olduğunu açıkladı.

Deprem başkent Tokyo'da da hissedilirken, tsunami uyarısı yapılmadı.

Can kaybıyla ilgili henüz bilgi verilmedi.