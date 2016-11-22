Japonya’da 7.3 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya’nın güneyindeki Iwaki kenti yakınlarında 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Depremin ardından tsunami alarmı verildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD Jeolojik Jeolojik Araştırma Merkezi’nden (USGS) yapılan açıklamada, Fukuşima vilayetindeki Iwaki’nin 67 kuzeydoğusunda meydana gelen depremin, 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği söylendi.

​Japon Meteoroloji Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısında bulunurken, haber kanallarından da halka yüksek yerlere çıkmaları çağrısı yapıldı.