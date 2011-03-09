Japonya'da 7.2 şiddetinde deprem oldu

T24 - Japonya'nın kuzeybatı sahili açıklarında bugün 7,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.





Japonya Meteoroloji Ajansı, sabaha karşı yerin 10 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssünün, Japon takımadalarından Honshu Adası'nın Oshika burnunun 169 kilometre doğusunda yer alan Miyagi olduğunun tespit edildiğini belirtti.





Şu ana kadar ölü, yaralı veya maddi hasarla ilgili bir haber ulaşmadığını ifade eden Ajans, küçük bir tsunami riski olduğu konusunda uyarıda bulundu.





Ajans, depremin, Honshu Adası'nın orta kesiminde bulunan başkent Tokyo'da da hissedildiğini kaydetti.



