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Dünya

Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, depremin büyüklüğünü 6,9 olarak açıklarken, Japon yetkililer ise depremin büyüklüğünü 6,4 olarak verdi

02 Şubat 2013 20:55

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda şiddetli bir deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, depremin büyüklüğünü 6,9 olarak açıkladı.

Japon yetkililer ise büyüklüğünü 6,4 olarak verdikleri depremin Hokkaido Adası'nın güneyindeki Tokachi bölgesinde 120 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.  

Yetkililer, bölgedeki üretim yapılmayan Tomari ve Higashidori nükleer santrallerinde herhangi bir anormallik saptanmadığını kaydetti.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen ve yaklaşık 19 bin kişinin yaşamını yitirdiği deprem ve ardından oluşan tsunami, Fukuşima Santrali'nde radyoaktif sızıntıya yol açarak Çernobil'den 25 yıl sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketine neden olmuştu. Felaketin ardından ülkedeki 50 reaktör geçici olarak kapatılmıştı.

 

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